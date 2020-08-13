騰訊高層淡化行政命令可能影響 股票早盤開高後轉跌

騰訊 (0700-HK) 昨公布財報，純益年增 28% 遠超預期，騰訊主席馬化騰強調，美國行政命令只針對海外版 WeChat 的美國發展，中國版微信為不同產品。樂觀情緒帶動騰訊今開高，但隨後股市動盪，騰訊也由漲轉跌。

至台北時間上午 9:58，騰訊在港股報價 515.50 港元，下跌 0.96%。

騰訊股價 (圖表取自 Google)

騰訊昨發布的財報顯示，營收創出兩年來的最快成長，利潤也超過了分析師的最高預期。但儘管如此，外界更在意川普上週行政命令的可能影響。川普上週簽署行政命令，以國家安全為由，禁止美國公司及民眾與 Wechat 交易。

騰訊財務長羅碩瀚表示，根據目前所得到的資訊及其後的報導，行政命令側重於在美國使用的 WeChat，而非在美國的其它業務，公司正尋求美國兩黨做出進一步澄清。

馬化騰同時強調，微信與 Wechat 為兩種不同產品，微信是一款為中國大陸用戶提供服務的聊天軟體，而 Wechat 是大陸以外用戶的姐妹產品。

騰訊高管也提到有關美國公司是否能繼續與騰訊開展業務的問題，如星巴克和沃爾瑪等公司，都在中國與騰訊有合作。高管們強調，美國對騰訊全球營收的貢獻不到 2%。

首席策略官 James Mitchell 表示，行政命令清楚顯示專指美國轄區，因此其它公司在騰訊中國平台的廣告投放不會受影響。

騰訊在發布財報之後，許多投資銀行隨後調升了其目標價。其中高盛將目標價由 556 港元上調至 601 港元，並維持買入評級。