【袁志峰專欄】騰訊業績符合預期 有助科技股回穩

8 月 13 日推介 - 建業新生活 (9983, 上日收市 $10.58)

1) 股市前景

恒指昨日反彈主要受本地銀行及地產股帶動，由於本地疫情及經濟前景不確定，估計本地藍籌股升勢難持久。恒生科技指數已連續 3 日跑輸恒指，過去 4 日累計跌 8.5%。騰訊 (700) 季度業績符合預期，有助科技股回穩。

今天推介是建業新生活 (9983) ，該公司物業管理行業防守性強，盈利增長可預見性和確定性較高，公司早前發盈喜，預計今年上半年淨利潤同比增長不低於 60%，在疫情發生的背景下展現出強勁的增長勢頭。

2) 上日中港股市況總結

恒指周三低開低走，最多跌 205 點，午後跟隨 A 股反彈，最多倒升 401 點，收報 25244 點，升 353 點或 1.4%。成交額按日增 2% 至 1441 億元。港股通南向淨買入減至 3 億元，8 月累計淨買入增至 117 億元。

藍籌股 39 升 9 跌 2 持平。九龍倉置業 (1997)、恒生銀行(11) 及滙豐 (5) 是升幅最大藍籌，漲 5%。其次是長實集團 (1113)、太古公司(19) 和恒隆地產 (101) 漲 4%。中期盈利遜預期的萬洲國際 (288) 是最弱藍籌，跌 7%。

大型科技股表現不一。騰訊 (700) 升 1%，美團 (3690) 跌 2%，其餘 4 隻最大科技股變動少於 1%。恒生科技指數跌 1.7%，成份股 5 升 24 跌 1 持平。中期盈利遜預期的華虹半導體 (1347) 和閱文集團 (772) 是表現最差成份股，分别跌 11% 和 9%。舜宇光學 (2382) 表現最佳，漲逾 1%。

板塊方面，本地銀行及地產、航空和燃氣股跑赢大市。中國燃氣 (384) 及華潤燃氣 (1193) 分別升 3% 及 6%。中國三大航空股升 3%-4%。國泰航空 (293) 漲 12%。傳媒、軟件、半導體、遊戲、黃金、醫藥股回落。壹傳媒 (282) 跌 41%，有線寬頻 (1097) 跌 21%。金山軟件 (3888)、金蝶國際(288) 及中芯國際 (981) 跌 3%-4%。紫金礦業 (2899)、招金礦業(1818) 及山東黄金 (1787) 跌 4%-6%。藥明生物 (2269) 跌 5%。IGG(799)和心動公司 (2400) 跌 4%-6%。

上証指數低開低走，盤中曾跌 2.3%，午後反彈，收報 3319 點，跌 0.6%。深証成指瀉 1.2%，科創 50 指數跌 2.2%。滬深兩市總成交約 1.1 萬億元 (人民幣，下同)，連續 11 日超萬億元。北向資金淨賣出 16 億元，8 月累計淨賣出 21 億元。

3) 上日美股市況總結

周三美股三大指數上升。道指收報 27976 點，升 289 點或 1.1%。標指升 1.4%。納指升 2.1%。美匯指數跌 0.2%，收報 93.42。紐約 12 月期金跌至 1931 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

美國 7 月消費物價指數 (CPI) 按月上漲 0.6%，市場預期上升 0.3%；按年則上漲 1%，市場預期升 0.8%。(信報)

5) 新股訊息

內地傳媒引述消息報道，阿里巴巴 (9988) 有參與投資的百世集團，正尋求將其快遞和貨運業務在香港上市。百世集團於 2017 在美國上市，是集快遞、快運、供應鏈管理、末端服務、運力匹配、國際電商物流、物流金融等業務板塊於一體的物流和供應鏈服務平台。(信報)

6) 個股訊息

騰訊 (700) 二季度收入 1149 億元(人民幣，下同)，同比增 29%；權益持有人應佔盈利 331 億元，同比增 37%。網絡遊戲收入增長 40% 至 383 億元，其中手遊業務收入 360 億元 。金融科技及企業服務業務收入增長 13% 至 299 億元。網絡廣告收入 186 億元，同比增長 13%，其中社交及其他廣告收入 153 億元，增長 27%。(Wind)

中國聯通 (762) 宣布，今年上半年股東應佔溢利 75.7 億元(人民幣，下同)，按年增長 10%，每股盈利 0.25 元，不派息。期內，收入 1504 億元，按年增長 4%。(信報)

國泰航空 (293) 宣布，今年上半年股東應佔虧損 98.7 億元，去年同期盈利 13.5 億元。不派中期息。(信報)



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