〈能源盤後〉黃金巨虧 市場忙追繳保證金 拖累原油收低

週二 (11 日) 交易，原油期貨價格收低，係因貴金屬市場遭受巨額虧損，投資者急於追繳保證金，但因預計美國原油供應趨緊，縮限了價格下跌空間。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「原油無法忽視貴金屬市場的大修正。週二黃金和白銀的大幅拋售導致一些原油資金流出以追繳保證金。」黃金期貨遭遇 7 年多來最嚴重單日下跌。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 33 美分或近 0.8%，收每桶 41.61 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 49 美分或 1.1%，收每桶 44.50 美元。

WTI 和 Brent 週二分別盤中高點在 42.94 美元和 45.79 美元，根據 FactSet，若在該水準收盤就會是自 3 月初以來最高價位。

交易者關注經濟各項發展，包括自新冠疫情衝擊以來經濟的發展跡象。經過川普上週六頒布行政命令後，週一白宮與民主黨宣布，他們準備好重啟新冠病毒紓困方案。

川普週六便簽署了行政命令，單方面採取紓困措施，包括每周發放 400 元救濟金給失業者、延緩徵收薪資稅、凍結迫遷令及學貸延期等。雖然這些措施一定會面臨法律上的挑戰和配套措施等障礙，但該行政命令有助於將談判者再推回談判桌上。

諮詢公司 JBC Energy 分析師指出，數據顯示，美國每週的鑽井機具和水利壓裂隊數量持續下降，「可能意味著，相較我們目前預期每日 1080 萬桶的產量，美國供應將面臨進一步下降的風險到下半年結束。」

與此同時，在需求方面，分析師表示，他們的複合道路燃料需求指標在全球範圍內以及歐洲和北美大部分地區的走勢基本持平。

其他能源商品

9 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 1.2045 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格增上漲 0.1%，收每加侖 1.2384 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上升 0.8% ，收每百萬 Btu 2.171 美元。

EIA 週二公布月報，上修今年美國和全球基準原油價格預期，但調降今年的美國原油產量前景。

EIA 也同樣上修天然氣價格前景，自 7 月的估值上修 5.4% 至每百萬 Btus 2.03 美元。

能源交易者也在等待 EIA 週三公布的美國原油供應報告，API 週二稍晚已公布上週原油庫存下降 440 萬桶。

根據 S＆P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (8/7 止) 原油庫存下降 470 萬桶、汽油庫存下降 210 萬桶、蒸餾油庫存下降 10 萬桶。