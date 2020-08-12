祥碩上半年賺逾兩股本 EPS 20.7元創新高

高速傳輸介面晶片廠祥碩 (5269-TW) 今 (12) 日公告第二季財報，稅後純益 8.23 億元，季增 66.94%，年增 292%，每股稅後純益 12.27 元，上半年稅後純益 13.15 億元，年增 173%，每股純益 20.7 元；祥碩第二季雖然營收衰退，但業外加持，獲利仍較上季大增逾 6 成，上半年更賺逾兩股本，創下歷史新高。

祥碩第二季營收 13.09 億元，季減 17.47%，年增 68.47%，毛利率 51.88%，季減 0.54 個百分點，年增 1.44 個百分點，營益率 34.22%，季減 2.58 個百分點，年增 3.35 個百分點，稅後純益 8.23 億元，季增 66.94%，年增 292%，每股稅後純益 12.27 元。

祥碩上半年營收 28.95 億元，毛利率 52.18%，年增 3.29 個百分點，營益率 35.63%，年增 5.58 個百分點，稅後純益 13.15 億元，年增 173%，每股稅後純益 20.7 元。

祥碩指出，與文曄 (3036-TW) 換股案經主管機關核准生效，一次性認列廉價購買利益、攤銷公允價值差額、及被投資公司的投資收益，推升 6 月獲利跳增 8 倍，帶動第二季、上半年獲利同創高。

從代表本業的營業利益來看，祥碩上半年 10.31 億元，年增 88%，凸顯營運轉好，下半年隨著旺季到來，及中國去美化趨勢持續，營運可望更上層樓，法人估，祥碩全年將挑戰賺逾三股本。