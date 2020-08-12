〈美股早盤〉疫苗利多激勵 美股早盤反彈 道瓊漲逾250點

週三 (12 日) 受到美國總統川普周二盤後宣布，與生技公司 Moderna 達成疫苗採購協議，激勵美股甩開前一個交易日頹勢強勁反彈，標普 500 指數連 7 天上漲，開盤漲近 1%，納斯達克指數則漲超過 1%，道瓊指數早盤續漲逾 250 點。

美國總統川普週二 (11 日) 盤後宣布，與生技公司 Moderna 達成疫苗採購協議，將以 15 億美元購買 1 億劑疫苗，受疫苗利多激勵，郵輪股及航空股週三早盤普遍上漲，嘉年華郵輪 (CCL-US) 上漲 1.01%，皇家加勒比郵輪 (RCL-US) 上漲 1.69%，聯合航空 (UAL-US) 上漲 1.06%，美國航空 (AAL-US) 上漲 0.80%。

標普 500 板塊更是一片紅，以金融、能源、原物料及資訊科技板塊漲幅最大，分別上漲 1.6%、1.4%、1.2% 以及 1%。

截至台北時間週三 (12 日)21 時許：

道瓊指數上漲 260.22 點或 0.94%，暫報 27947.13 點

那斯達克上漲 125.87 點或 1.17%，暫報 10908.69 點

標普 500 上漲 32.93 點或 0.99%，暫報 3366.62 點

費半上漲 22.06 點或 1.02%，暫報 2176.85 點

台積電 ADR 上漲 0.14% 至每股 78.05 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.678%

紐約輕原油上漲 2.02% 至每桶 42.45 美元

布蘭特原油上漲 1.84% 至每桶 45.32 美元

黃金上漲 0.31% 至每盎司 1952.40 美元

美元指數下跌 0.28% 至 93.34 點

道瓊指數早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 6.38％，至 1462.03 美元。

特斯拉週二 (11 日) 美股盤後宣布股票分割計劃，將自家股票自原先的 1 股拆分為 5 股，預計 8 月 31 日起實施，以吸引資金規模不高的散戶持有。

Moderna(MRNA-US) 早盤上漲 8.17％，至 74.61 美元。

美國總統川普週二宣布，將向 Moderna 購買 1 億劑新冠肺炎疫苗，雙方達成約 15 億美元的疫苗採購協議，加上美國政府先前提供的 10 億美元研發補助，Moderna 總計獲得 25 億美元政府資金。

高通 (QCOM-US) 早盤上漲 1.25％，至 110.19 美元。

美國上訴法院週二推翻下級法院判決，認為美國聯邦貿易委員會 (FTC) 所提證據，無法證明高通有阻礙市場競爭之虞，因此判定高通勝訴，無需改變其專利許可營運模式。

2017 年，FTC 向加州聖荷西地方法院起訴，指控高通扼殺市場競爭，地方法院在 2019 年 5 月裁定高通違反反壟斷法，要求高通重新和客戶談判專利授權協議，然而，相隔一年後，聯邦上訴法院推翻 FTC 的勝訴判決，改判高通勝訴。

每日關鍵經濟數據：

美國 7 月 CPI 年增率報 1%，預期 0.7%，前值 0.6%

美國 7 月 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 0.6%

美國 7 月核心 CPI 年增率報 1%，預期 1.1%，前值 1.2%

美國 7 月核心 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.2%

(圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Perpetual Investment 多元化資產投資策略主管 Matthew Sherwood 表示：「由於對科技和通訊服務等領域估值的擔憂持續升溫，投資組合出現了一些變化，價值和週期性股票持續受意外經濟勢頭所支撐。」