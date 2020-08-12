開發營收來源！推特有意推付費訂閱服務

付費訂閱模式風靡市場，社群軟體推特也將跟進，推特 (TWTR-US) 週二表示，希望能增加廣告業務以外的盈利模式，使其營收來源更加多元化，可望從訂閱相關服務著手。

推特財務長 Ned Segal 週二 (11 日) 在 Oppenheimer 科技視訊座談中表示，他們正在評估訂閱服務的商機，因為他們體認到，要維持長期發展，擁有非廣告收入來源至關重要。

Segal 表示，公司致力於更新廣告業務模式，將重心轉移至直效式廣告 (direct-response)，而不再是傳統上的品牌廣告，讓消費者感受到一種「您可以在推特上購買商品」的地步。

Ned Segal 補充：「我們願意耐心調整業務方向，因為急於一時的改變，可能會讓推特不再受大眾青睞。」

Segal 週二就推特納入訂閱服務一事進行評論，此前推特執行長 Jack Dorsey 在第二季財報會議中，也發表類似評論。

Dorsey 說：「首先，當推特要求消費者付費使用平台時，我們絕對會提供相當高水平的訂閱服務，我們知道訂閱服務、電商、以及管理付費牆 (paywalls) 等都是非必要的附屬品，因此這一高品質服務正是我們希望達成的。」

「我們正在招募一支小團隊研發訂閱服務的可能性。」