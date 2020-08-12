鮮活果汁-KY Q2獲利創高 上半年EPS 6.61元

鮮活果汁 - KY 今 (12) 日公布最新財報，第二季稅後純益 2.12 億元，創新高，年增 14.43%，每股純益 6.26 元，上半年稅後純益 2.24 億元，年減 18.94%，每股純益 6.61 元。公司對下半年疫情的可能影響仍不敢輕忽。

鮮活果汁 - KY 第二季營收 9.09 億元，毛利率 45.67%，季增 11.25 個百分點，年增 6.12 個百分點，稅後純益 2.12 億元，創新高，年增 14.43%，單季每股純益為 6.26 元；2020 年上半年營收 12.75 億元，毛利率 42.44%，年增 4.31 個百分點，上半年稅後純益 2.24 億元，年減 18.94%，每股純益為 6.61 元。

鮮活果汁 - KY 主管指出，2020 年第二季營收表現雖未回到去年水準，但受惠產品組合優化及高毛利產品出貨成長，毛利率達 45.67%，推升第二季獲利新高。

以銷售產品區分，鮮活果汁 - KY 在 2020 年第二季果粒類產品出貨成長表現較佳，鮮活指出，果粒類產品為高毛利，營收占比提升帶動公司毛利率上揚。

展望下半年，鮮活果汁 - KY 主管指出，隨著中國大陸疫情趨緩，加上旺季效應，營運可望優於上半年；惟新冠肺炎疫情難以輕忽，公司仍持續關注疫情的發展及審慎評估對營運可能造成的影響。

鮮活果汁 - KY 7 月營收 3.94 億元，創創歷史單月次高，月增 8.49%，年增 15.29%，累計今年前 7 月營收 16.69 億元，年減 19.43%。