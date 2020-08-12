遠距商機帶動 緯創Q2純益年增1.2倍 EPS 1.01元

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (12) 日公告第 2 季財報，在遠距商機帶動筆電、伺服器需求維持高檔，稅後純益 28.45 億元，季增 291.49%、年增 127.21%，每股純益 1.01 元，為 2011 年第 4 季以來單季新高。

緯創第 2 季營收 2211.07 億元，季增 27.24%、年增 7.57%，毛利率 5.72%，季減 0.78 個百分點、年增 0.75 個百分點，營益率 2.1%，季增 1.01 個百分點、年減 0.57 個百分點；稅後純益 28.45 億元，季增 291.49%、年增 127.21%，每股純益 1.01 元。

累計緯創上半年合併營收 3948.79 億元，年減 4.1%，毛利率 5.38%，年增 0.86 個百分點，營益率 1.66%，年增 0.45 個百分點，稅後純益 35.72 億元，年增 59.3%，每股純益 1.27 元。

緯創指出，下半年整體終端市場需求不明朗，加上第 2 季基期較高，預期第 3 季筆電出貨量將季減 5-10%，約達 460-490 萬台，恢復過往水準，伺服器則保持成長，但桌機、顯示器出貨則估持平第 2 季。

緯創今也公告總經理異動，由緯創科技執行長林建勳、緯創智能執行長沈慶堯共同擔任總經理。

另一方面，因應發展數位科技、軟體產業並整合資源，緯創擬增資緯創數技投控新台幣 12 億元，另外，因應業務發展及策略規劃需要，也計畫擬增資馬來西亞子公司及印度子公司，各增資 4500 萬美元，投資額度上限也分別調整為不超過 7700 萬美元、7480 萬美元。