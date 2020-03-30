食品股鮮活果汁去年獲利登峰 EPS 16.2元居冠 德麥居后座

食品股去年獲利出爐，至今 (30) 日已公布獲利的公司中，鮮活果汁 - KY(1256-TW) 登峰，稅後純益 5.148 億元，每股純益 16.2 元居冠，烘焙原料供應商德麥 (1264-TW) 則以每股純益 14.02 元居后座。

鮮活果汁 2019 年合併營收 35.21 億元，毛利率 38.54%，年成長 3.02 個百分點，創新高，稅後純益 5.48 億元，年增 23.99%，每股純益為 16.2 元，為連續第 2 年賺回超過一個股本。

鮮活果汁主管表示，2019 年公司在稼動率接近滿載的情況下，持續進行產品組合優化，增加高毛利產品的出貨比重，因此推升毛利率表現創下新高，整體獲利的年成長表現更優於營收年增率。

鮮活果汁 2019 年受惠中國大陸手搖茶飲市場發展以及消費健康意識抬頭，加上餐飲消費市場點評及外送平台的推波助瀾，公司憑藉少量多樣及客製化的產品訂製，以及與客戶共同研發、獨家供應的模式，得以在競爭激烈的手搖茶飲市場更突顯差異性與優勢，是公司 2019 年在新產能尚未全面加入量產行列，仍能在營收、毛利率與整體獲利均表現突出的關鍵原因。

鮮活果汁董事會今日通過去年股利擬配發每股現金股利 6.2 元，若以今日收盤價 176 元計，現金殖利率為 3.52%。鮮活表示，目前昆山、廣東與天津廠都已復工，然面臨新冠疫情嚴峻考驗，對營收將會造成明顯衝擊，雖近期已可見手搖茶飲外送訂單需求逐漸恢復，公司亦已陸續少量出貨，惟後續仍需持續觀察中國疫情發展及控制情況。

鮮活果汁今年 2 月營收 2061 萬元，月減 89.64%，年減 85.29%，前 2 月營收 2.2 億元，年減 43.87%。