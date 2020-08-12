南韓知名連鎖速食傳群聚感染 遍及多家門市

南韓知名的速食連鎖儂特利 (Lotteria) 傳出有 10 名員工感染新冠肺炎 (COVID-19)，當局也擔心會有更進一步的疫情爆發。

《韓聯社》週三 (12 日) 報導，根據南韓衛生當局及首爾市政府說法，有多名儂特利員工，被發現日前於 8 月 6 日下午 3:18 至 5:25 之間，於首爾市東側廣津區的地鐵君子站附近餐廳聚會。

而出席者們在後來又與其他 9 人會合，並造訪了當地的兩家餐廳。

其中有 1 名家住京畿道高陽市的員工，於週二首先被驗出陽性反應。接著在同一天內，又有其他 3 名家住首爾的員工也被驗出陽性反應。

到了週三又有新增確診的報告，截至當天下午 2 點半時，共累計 10 人確診。

一名南韓中央疾病防治中心 (KCDC) 官員指出，那些人在當天的長時間聚會未戴上口罩。

官員們正進行流行病學調查，要針對那些曾經出入速食店員工造訪過地點的人們，以及與確診案例有所接觸的對象進行追蹤。

儂特利的營運公司 Lotte GRS 表示，該次員工聚集並不是例行聚會，不過是已經事先排定好，要讓參加者來分享管理訣竅。

該公司也於週二時，關閉了首爾市中心鄰近地鐵鐘閣站的餐廳並進行消毒。原因是該餐廳有 1 名員工被驗出陽性反應，也於週三恢復營業。

此外，該公司也關閉了其他 7 間分店以進行消毒。範圍涵蓋首爾市中心的中區及龍山區的多家門市。