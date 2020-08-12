〈財報〉東芝Q1報126億日圓營業赤字 疫情影響達493億日圓

東芝 (TOSHIBA)(東證二部 6502-JP) 在日本時間週三 (12 日) 公布最新財報，2020 年度 Q1(4 至 6 月) 的營業虧損報 126 億日圓，為 4 年來首見虧損，全年財測預估營業利益年減 15.7% 至 1100 億日圓。

東芝股價週三 (12 日) 開低震盪，但於財報公布後回彈。終場收在每股 3470 日圓，和上個交易日持平。

東芝股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於美國會計準則的 Q1 財報關鍵數據：

營收報年減 26.2% 至 5998 億日圓。

營業虧損報 126 億日圓。(去年同期報 78 億日圓的營業利益)

稅前淨損報 36 億日圓。(去年同期報 1297 億日圓的稅前淨損)

歸屬公司股東淨損報 113 億日圓。(去年同期報 1402 億日圓的歸屬公司股東淨損)

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情干擾，硬碟 (HDD) 工廠的稼動率偏低等因素，造成電子裝置的銷售情況低迷。還有在中國市場的半導體生產裝置裝機也發生延遲。

單季營收表現在相隔 3 年半後再度出現赤字。肺炎疫情所造成的影響，共達到 493 億日圓。

車用半導體、多功能事務機，以及 POS 收銀系統的需求減少，「零售及印刷解決方案」部門陷入苦戰。

Q1 歸屬公司股東淨損報 113 億日圓，表現優於去年同期的 1402 億日圓淨損。鎧俠控股 (原本的東芝記憶體) 的依權益法認列之投資收益，有出現改善。

年度財測關鍵數據：

營收預估年減 6.2% 至 3.18 兆日圓。

營業利益預估年減 15.7% 至 1100 億日圓。

業績預測維持原先數字，但是沒有公布純益的預測數字。

而在營業利益的預測方面，由 Refinitiv 所整理出的分析師預測中數報 1285 億日圓。