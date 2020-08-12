亞洲藏壽司暫定9月中掛牌 目標海內外達200店

連鎖迴轉壽司業者亞洲藏壽司 (2754-TW) 董事長兼總經理西川健太郎表示，暫定 9 月中旬掛牌上櫃，目前全台共有 27 家店，預計年底前突破 30 家，3 年可達 50 家規模，海外市場方面，規劃 3 年內開出第 1 家店，長遠目標是旗下總店數達 200 家。

亞洲藏壽司上半年合併營收 10.1 億元，年增 8.47%，是在台店數最多的日系迴轉壽司店，也是首家日商集團來台成立子公司，並規劃掛牌上櫃的餐飲品牌。

西川健太郎說明，目前單店提供菜色約 100 款，日本約 130 款，仍將持續開發新菜色，此外，亞洲藏壽司致力提供獨特的用餐體驗，例如，自日本母公司導入半自動式透明保鮮蓋「鮮度君」，確保食材品質提供安心用餐環境，店鋪服務則運用全自動點餐和水道回收系統提升服務效率，並特別設置「BIKKURA-PON」扭蛋遊戲，打造創新的娛樂性用餐體驗，

亞洲藏壽司去年全年合併營收 19.26 億元，年增 34.15%，並創新高，稅後盈餘 8,872 萬元，年減 17%，每股盈餘 2.47 元；不過，今年第一季、第二季均呈現虧損狀態，合計上半年稅後虧損 1525 萬元，每股虧損 0.4 元。

對於上半年虧損，亞洲藏壽司說明，主因新冠肺炎衝擊造成來客數減少，但新成立店鋪初期建置成本高，需提列較高的固定費用，使整體營業費用率上升所致，疫情對 2-4 月營運衝擊最大，所幸 5 月上旬起回復穩定。

亞洲藏壽司強調，營運一年以上的店鋪與去年同期相比，已回升至 80-90% 的營業水準，平均客單價約 330-350 元，每日翻桌率約 4-5 次，展望後市，仍將以加速展店為主要營運方向，長期獲利動能無虞。