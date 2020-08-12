力旺董座：進入下個成長循環 下半年、明年營運續強

矽智財業者力旺 (3529-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長徐清祥表示，公司今年已進入下個成長循環，動能可延續至下半年、甚至明年。

徐清祥指出，今年隨著客戶新應用發酵，12 吋晶圓權利金成長強勁，8 吋權利金也受惠 5G 帶動，電源管理晶片業績更增加 2-3 倍，加上疫情推升醫療晶片需求，上半年營收、每股純益同步創高，達 8.39 億元、4.66 元。

徐清祥認為，從客戶端給的訊息來看，成長動能將延續至明年，第二季完成的設計定案也有 115 個，較去年同期增加 10.6%，有助公司未來穩健。

力旺看好，新品 NeoPUF 因具備安全性、便利性與可量產性，在 5G、AI、IOT、自駕車等趨勢帶動下，將是新成長動能，目前已與多家大客戶洽談，年底前將導入更多產品，帶來營收貢獻。

此外，由於疫情加速更多連網活動，帶動安全需求，力旺 NeoPUF 已與 ARM 合作安全性平台，導入各家代工廠製程，目前已有客戶進入產品驗證階段，預計首顆 NeoPUF 的權利金貢獻就會來自物聯網。

展望後市，徐清祥指出，目前一年搭載力旺 IP 的晶片約有 50 億顆，而搭載 ARM IP 的晶片約 100 億顆，預計 10 年內，力旺出貨將達 100 億顆。