兩岸布局趨穩+東南亞拓展有成 杏輝今年營收、獲利優去年

杏輝 (1734-TW) 集團董事長李志文表示，雖然中國市場今年上半年壟罩新冠肺炎疫情，但對營運影響有限，加上台灣市場穩定，今年布局重點擺在東南亞，法人看好，海外營運陸續發酵下，下半年逐步回溫，全年營收、獲利可望優於去年。

李志文指出，近年積極布局東南亞市場，去年銷售策略大致已定，包括原料管花肉蓯蓉提取物可抗失智因子澱粉堆積，該原料將進軍東南亞市場；也接到食品、藥品、抗癌用藥訂單。

李志文表示，去年開始台灣市場銷售逐步穩定，提升設備生產製程，此外，也陸續從日本獨家引進降血脂、胃腸代謝用藥在台銷售，添營運新動能。

李志文說，集團的市場布局，除從台灣拓展至海外市場，旗下三大事業體，包括新藥、天然植提及藥食製劑也有斬獲，營運正向，法人看好，杏輝今年全年營收、獲利有望優於去年。

杏輝集團旗下杏國昨日公布胰臟癌三期期中分析結果，李志文坦言，杏輝過去每年獲利約可維持在 4-5 億元，但因支撐杏國臨床試驗開發、稀釋集團獲利，不過隨著新藥臨床試驗進行期中分析，若明年底數據結果樂觀、授權順利，有望再帶動集團營運成長。

杏輝 7 月營收 2 億元，月增 12.67%、年減 1.47%；累計前 7 月營收 14.08 億元，年增 4.39%。