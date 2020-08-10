杏輝、杏國明同步停牌 傳將公布新藥進展

杏輝 (1734-TW) 集團旗下杏國 (4192-TW) 今 (10) 日雙雙宣布明 (11) 日停牌，市場推測，杏國研發的胰臟癌新藥 SB05PC 在全球進行三期人體臨床試驗，已完成收案 218 人，並將進行期中分析，可望公布最新結果。

杏國開發的胰臟癌新藥 SB05PC、名稱為 EndoTAG-1，為帶正電荷微脂體抗癌新藥，會與帶有負電的腫瘤活化血管內皮細胞結合，進而抑制腫瘤血管產生及消滅腫瘤細胞。

該新藥已在美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等國家進行胰臟癌第三期人體臨床試驗，且獲得美國 FDA、歐盟 EMA 胰臟癌孤兒藥資格。杏國預計，今年完成病人收案並進行期中分析，若試驗一切順利，可望 2021 年取得美國 FDA 上市許可。

杏國指出，SB05PC 未來生產製程不會交給國外代工廠，而是留在台灣杏輝自行生產，且胰臟癌用藥市場競爭對手少，預期 SB05PC 上市後，將添集團營運新動能。

據市調機構調查，2021 年胰臟癌市場將達 130 億美元，且病患數逐年攀升，預估 2025 年全球胰臟癌病患人數上看 55.77 萬人、死亡人數達 52.6 萬人，現有治療方案無法有效提升整體存活率。