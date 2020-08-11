〈杏國新藥期中分析〉董座：斥60億元研發 盼授權能讓投資回本

杏輝 (1734-TW) 集團旗下杏國 (4192-TW) 今 (11) 日公布胰臟癌新藥 SB05PC 三期人體臨床試驗期中分析，董事長李志文表示，SB05PC 從德國藥廠技轉，當時德國藥廠已投入 48 億元資金研發，杏國至今已花費 12 億元，總計投入 60 億元開發新藥，目前已有國際藥廠詢問授權，盼後續授權金能讓投資回本。

總經理蘇慕寰表示，2015 年杏國從德國藥廠技轉新藥，並決定加速開發胰臟癌適應症，胰臟癌新藥 SB05PC 從德國藥廠開始開發，再由杏國接手執行臨床試驗，研發時程超過 23 年。

研發費用部分，李志文指出，當時德國藥廠投入逾 60 億元進行新藥研發，杏國接手後進行至臨床三期，投資研發金費約 12 億元，由於胰臟癌仍無藥可醫，因此也有國際藥廠上門詢問授權，不過目前公司傾向先完成臨床試驗後，再決定授權方向。

中天 (4128-TW) 集團旗下合一 (4743-TW) 日前完成異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825 授權案及糖尿病足潰瘍 (DFU) 新藥 ON101 解盲順利後，杏輝與杏國被市場列為生技指標股，並被稱為「天國一輝」。

對此，李志文認為，合一日前新藥解盲順利，大走母以子貴行情，投資者也開始重新尋找正在臨床三期新藥，其中杏國胰臟癌被列為標的之一，連帶四家股價同步上漲、下跌，不過隨著杏國新藥進行期中分析，預期未來四家股價走勢將不會一致。