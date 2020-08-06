國產7月營收持穩15億元 高端混凝土出貨續強助攻營運

混凝土大廠國產 (2504-TW) 公告 7 月營收 15.33 億元，月增 0.9%、年減 2.6%，不過，若扣除去年 10 月已處分的褔建水泥營收，年增幅達 8.3％，國產表示，擇優出貨策略持續奏效下，單價與毛利均佳的高端混凝土出貨量持續穩健成長。

累計國產前七月營收 100.3 億元，年減 5.6%，扣除福建水泥營收後，則年增 5.8％。

國產表示，台商回流在全台各科學園區展開實質建廠工程，廠辦高端混凝土需求強烈、且近年佈局的「擇優出貨策略」效益擴大下，讓單價與毛利雙高的高端混凝土出貨量持續穩健成長，7 月國內銷售金額月增 3.9％、年增 14%。

國產全台擁有業界最多的 28 個預拌混凝土廠，不僅能靈活調度、相互支援，還具備高供應能力，能在短時間大量澆築大型科技廠房與指標建案，如新竹廠可與竹北、東大廠協同作業，3 個廠合計每小時產能達 600 立方米。

而在此波台商回流中，國產混凝土也獲得眾多大廠指定使用，包括台積電南科、竹科研發中心、華邦電路竹廠、力晶科技銅鑼廠、台達電、華碩、美商科技品牌等，產業規模加總突破兆元。

另一方面，國產近年擎劃的「國產建材大未來」策略，持續開發多元的優質混凝土產品，也成為各領域營建客戶的首選，以高端的巨積混凝土產品，爭取到先進醫學的榮總重粒子癌醫中心、台大癌醫中心等高端混凝土供應。

此外，國產也有以水中混凝土與高流動混凝土等高價職產品，也成為近來台灣現在正夯、且積極推動龐大的風電產業，土木基礎工程的首選，公司指出，目前該領域出貨量也迅速攀升中。