眾達-KY Q2純益年增逾7成 EPS 2.18 續創歷史新高

光收發模組廠眾達 - KY (4977-TW) 今 (11) 日公布第 2 季財報，受惠處分新竹湖口廠，挹注業外處分利益，加上 5G、資料中心需求維持高檔，單季稅後純益達 1.49 億元，季增 282.71%、年增 72.54%，每股純益 2.18 元，續創歷史新高。

眾達第 2 季合併營收 8.18 億元，季增 24.96%、年增 27.94%，毛利率 21.49%，季增 0.05 個百分點、年減 3.95 個百分點，營益率 17.29%，季增 5.75 個百分點、年增 3.12 個百分點，稅後純益 1.49 億元，季增 282.71%、年增 72.54%，每股純益 2.18 元。

眾達上半年合併營收 14.74 億元，年增 24.9%，毛利率 21.47%、年減 3.77 個百分點，營益率 14.73%、年增 3.44 個百分點，稅後純益 1.88 億元，年增 38%，每股純益 2.75 元。

展望未來，眾達表示，疫情推升企業、個人對頻寬需求，加上巨量資料中心、5G 通訊、AI、IoT 物聯網等新應用，高速光收發模組產品已成剛性需求，第 2 季北美客戶 32G 光收發模組產品穩定出貨、100G 單通道光收發模組也順利量產，下半年可望穩定成長。