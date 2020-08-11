正隆斥12.52億元向山富買樓買地 賣總部大樓B1、車位給山隆

正隆 (1904-TW) 今 (11) 日宣布，向關係人山富貿易購買位於新北市板橋區海山段五筆土地及民生路一段 26 號建物，規劃興建辦公大樓等，交易總金額約 12.52 億元。此外，正隆也出售新北市板橋區正隆麗池 B1 國際會議廳及 58 個車位給山隆(2616-TW)，交易總額 1.73 億元。

正隆協理何台桹表示，董事會今天通過，為配合經營需求，向關係人山富貿易購買位於新北市板橋區海山段五筆土地及民生路一段 26 號建物，擬規劃興建辦公大樓、造紙流程與紙品展示館、正隆文史館、以及員工宿舍等，以貫徹永續經營策略。

何台桹表示，購買的五筆土地為新北市板橋區海山段地號 912-1、912-8、912-10、913、913-3，折合 1147.99 坪；而民生路一段 26 號建物折合約 514.16 坪，交易經過兩家不動產估價事務所專業鑑價，其中，中華徵信不動產估價師聯合事務所估 12.41 億元，遠見不動產估價師事務所估 12.57 億元，最終再與山富議價後，以交易總金額約 12.52 億元購入。

此外，正隆又出售該公司總部大樓新北市板橋區正隆麗池 B1 國際會議廳約 354.18 坪及 58 個車位，給關係人山隆，交易總金額含稅 1.73 億元，預計處分利益約 0.68 億元，實際處分利益須以過戶交屋時為準。