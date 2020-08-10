統新Q2純益年增逾7成 EPS 1.12元 歷年同期新高

光通訊濾鏡廠統新 (6426-TW) 今 (10) 日公告第 2 季財報，稅後純益 4335.1 萬元，季增 18.82%、年增 74.93%，每股純益 1.12 元，為歷年同期新高，展望下半年，隨著資料中心、5G 基建商機發酵下，統新營運不看淡，7 月營收續創新高。

統新第 2 季營收 1.91 億元，季增 16.01%、年增 39.12 %，毛利率 55.13%，季增 2.71 個百分點、年增 3.93 個百分點，營益率 29.41%，季增 5.14 個百分點、年增 8.89 個百分點；稅後純益 4335.1 萬元，季增 18.82%、年增 74.93%，每股純益 1.12 元。

統新累計今年上半年營收達 3.56 億元，年增 34.7%，毛利率 53.88%、年增 4.38 個百分點，營益率 27.04%、年增 9.3 個百分點，稅後純益 7983.7 萬元、年增 89.2%，每股純益 2.07 元。

統新生產產品包含被動元件 WDM 濾光片、光收發器濾光片等其他精密光學產品所需濾光片，統新指出，隨著韓、美、中、台等各國電信商陸續 5G 開台商用，各國交貨動能逐步升溫，看好長期 5G 布建需求不變，目前基地台仍以 10G、25G 產品為初期布建主力，可望帶動光通訊薄膜濾片需求持續成長。

統新今也公告 7 月營收，受惠 5G 需求維持高檔，單月合併營收達 7992.2 萬元，月增 12.72%、年增 32.09%，再創歷史單月新高紀錄，累積今年前 7 月合併營收達 4.36 億元，年增 34.18%。