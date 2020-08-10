新冠肺炎催出生技廠擴廠潮 聖暉訂單滿手明年營收倍增

新冠肺炎疫情延燒，台廠包含檢測與疫苗廠都加快量產腳步，包含瑞基與國光生等都急擴產，帶動生技無塵室需求湧現，無塵室廠聖暉 (5536-TW) 訂單滿手，今年上半年生技業績已逼近去年全年，全年更將較去年成長，且洽談業者眾多，明年生技營收估將較今年倍增，比重顯著拉升。

無塵室可分工業用無塵室 (Industrial Clean Room) 及生化醫藥用無塵室 (Biological Clean Room) 兩種，後者以生技業為主，可協助業者生產流程符合 GMP 標準，包括室內空氣壓力、微塵粒子，以及水流潔淨度等。

台檢測試劑、疫苗業者因新冠肺炎疫情延燒，各家擴產動作頻頻，看準快篩需求，瑞基 (4171-TW)、普生 (4117-TE) 等積極擴產。疫苗業者腳步也不停歇，國光生近期通過 42 億元聯貸案，公司並備妥 70 億元銀彈擴產與海外布局。

另外，永昕 (4726-TW)、生達 (1720-TW) 等也同樣在今年啟動擴產，永昕將把現有產能擴充 4 倍，本月二廠開始動工，2022 年投產後總產能將增加 6 倍；生達則是旗下生產免疫力產品的生展擴產，產能將增 2 成以上。

在檢測與疫苗業者積極擴產下，無塵室需求也大幅增加；聖暉指出，今年上半年來自生技廠的無塵室營收已逼近去年，今年全年將優於去年；目前有多個擴產案正與客戶洽談中，包括藥材、製藥及疫苗廠等，隨著各廠建廠陸續完工，明年生技營收將較今年倍增。

聖暉今年前 7 月營收達 79.89 億元，年增 8.11%，目前在手訂單年增逾 1 成，預計第四季隨著台北信義區某機電工程大統包案認列，營收將迎來全年最高，全年獲利則可望賺逾兩股本，優於去年每股純益 19.16 元。

亞翔去年也承接台灣生技聚落統包訂單，負責各北、中、南園區的無塵室與機電工程，單案金額 90 億元，相當於去年全年營收 5 成，隨著台灣生技產業擴產潮到來，亞翔也可同步受惠。