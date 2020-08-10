境外資金匯回專法首年優惠將屆 申請匯回金額挑戰2000億元

境外資金匯回專法首年申請租稅優惠倒數，根據財政部統計，截至 7 日止申請匯回件數共 865 件，申請匯回資金共 1973 億元，預估在本周五 (14 日) 首年租稅優惠到期前，申請匯回資金可望上看 2000 億元。

境外資金匯回專法去 (2019) 年 8 月 15 日正式上路，提供為期兩年的租稅優惠，其中首年匯回可享 8% 優惠稅率，若將資金用在實質投資稅率可減半至 4%，首年租稅優惠即將在本周五 (14 日) 截止。

根據財政部觀察，隨著首年租稅優惠即將落日，近期不論是申請匯回件數與金額都有明顯增加，光是最近一個月申請匯回件數就增加 160 件、金額約 545 億元。

進一步分析企業與個人資金匯回概況，累計 865 件匯回申請案中，以個人名義申請匯回共 583 件、申請匯回金額共 758 億元；企業申請匯回件數共 282 件、申請匯回金額共 1215 億元。

財政部表示，累計至本 (8) 月 7 日止，匯回金額已達 1973 億元，不僅超越財政部當初預期的低推估門檻 1300 億元，預期在首年優惠即將到期催化下，首年申請匯回金額可望突破 2000 億元。

境外資金匯回專法自去年 8 月 15 日上路以來，提供為期 2 年租稅優惠，首年稅率 8%、第 2 年起稅率提高至 10%，如將匯回資金進行實質投資，稅率分別可再調降至 4%、5%。