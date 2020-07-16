資料中心、5G需求增溫 統新下半年營運不看淡

光通訊濾鏡廠統新 (6426-TW) 近期受惠資料中心遞延訂單陸續出貨，加上美、中、韓等國加速 5G 基礎建設建置，整體雲端銷售比重升溫，帶動營收創下歷史新高，展望下半年，統新表示，目前訂單能見度約 1 個月，在資料中心、5G 基建商機發酵下，營運不看淡。

統新表示，上半年在疫情衝擊下，光模塊需求遞延超過 1 季，但隨著各國解封已陸續回溫，加上今年資料中心穩定成長，除美系四大資料中心外，中國雲端服務商需求也持續增加，統計今年前 6 月，雲端資料中心產品占比已達 18.14%。

統新指出，目前資料中心仍以 100G 產品為主，但 400G 產品今年已陸續出貨，估從今年開始成長，明年將成主流；基地台方面，仍以 10G、25G 產品為初期布建主力。

客戶方面，美國加強管制華為禁令，市場憂恐衝擊統新營運，統新指出，與華為非直接往來客戶，加上位居供應鏈上游，整體資料中心、5G 基地台等市場變化不大，對統新營運影響有限。

展望未來，統新短期將以半導體晶圓等關鍵鍍膜技術模組開發，中長期則發展光達相關鍍膜元件、醫療光學鍍膜元件等目標。

統新 6 月營收 7090.6 萬元，月增 12.93%、年增 36.54%，累計第 2 季營收 1.91 億元、季增 16.01%、年增 39.12%，今年上半年營收達 3.56 億元，年增 34.66%，單月、單季、上半年皆創下歷史新高紀錄。