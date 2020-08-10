黃天牧：好享退具時代意義 上路以來有97%高留存率

「好享退 - 全民退休投資專案」推出滿周年，金管會主委黃天牧今 (10) 日在好享退期中記者會致詞時指出，時代有三大轉變，包括人口結構已老齡化、財富分配不均、金融科技發展，好享退此時更具時代意義，好享退專案上路一年以來，扣款人數近 4 萬人，歷經新冠肺炎期間的投資市場大震盪後，仍有近 97 % 高留存率，每月扣款平均金額約 3.46 億元，顯示民眾對好享退的認同。

黃天牧表示，去年規劃好享退的時候，前主委顧立雄對這個案子就非常肯定，認為專案更反映時代意義；第一就是人口結構已處於老齡化，尤其今年是全球人口第一次 65 歲以上的人數超越 65 歲以下人數，顯示全球已經走上老齡化的不歸路。

第二財富分配不平均的問題從全球化開始到今天已 30 年，且情況持續惡化，尤其現在是低利時代，很多靠利息養老的民眾將面臨很大困難。

第三則是金融科技發展，有利金融創新商品設計，讓民眾可以用較低的理財成本以及簡便方式理財。而「好享退 - 全民退休投資專案」正反應時代變動下所呈現的時代意義。

黃天牧表示，金管會未來將會持續推廣全民理財教育，最近希望能攜手相關部會，針對一些比較不容易接觸到金融知識教育的民眾，有計劃作系統宣導，金管會也會在政策上督促金融機構，推動更合乎民眾需求的金融商品。