雄獅Q2虧掉2億元 虧損創單季最大 EPS -2.9元

國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，由於新冠肺炎疫情衝擊出境旅遊業務全面中斷，單季虧損達 2.03 億元，每股虧損 2.9 元，創單季虧損最大，由於觀光局已將旅行社出入團禁令延長至 8 月 31 日，旅行業者雖然積極拚國旅維繫部分營運動能，不過進入第三季後，法人認為，恐怕仍面臨虧損壓力。

雄獅第二季合併營收 2.82 億元，年減幅高達 96.5%，創史上新低，營業毛利 1.26 億元，年減 83.7%，毛利率 44.67%，年增 35.08 個百分點，營業虧損 3.69 億元，營業利益率 - 130.57%，不過，由於業外的其他收入挹注達 1.15 億元，使單季虧損縮至 2.03 億元，每股虧損 2.9 元。

上半年雄獅虧損則達 1.68 億元，每股虧損 2.41 元。

儘管目前處在第三季傳統暑期旅遊旺季，國旅需求也持續暢旺，許多郊區型飯店假日一房難求，不過，由於出境旅遊禁令持續到 8 月底，等於過往的旺季效應幾乎歸零，衝擊雄獅 7 月合併營收僅 1.99 億元，年減 92.91%，法人認為，第三季仍有續呈現虧損的壓力。

不過近期國旅需求發威，雄獅營收已連 2 個月回升，不排除營運觸底回穩，法人指出，一旦疫情緩解後開放出境旅遊，雄獅營運率先回溫可期。