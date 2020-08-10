益張上半年獲利增近7成 EPS 2.08元 醫療照護產品出貨夯

益張 (8342-TW) 今 (10) 日公布財報，上半年稅後純益 6987 萬元，年增 69.41%，創下 14 季以來因高，每股純益 2.08 元，受惠美中貿易戰引起的轉單，及低價原料庫存效應。

商用、醫療用置物設備供應商益張第二季營收 3.85 億元，較去年同期增加 29.5%。毛利率 22.01%，季增 1.86 個百分點，年增 2.72 個百分點，稅後純益為 3808 萬元，季增 19.77%，年增 83.36%，單季基本每股純益為 1.14 元。

益張 2020 年上半年營收 7.61 億元，年增 26.1%，毛利率 21.0.9%，較去年同期 18.89% 大幅提升 2.2 個百分點，上半年稅後純益 6987 萬元，年增 69.41%，每股純益達 2.08 元

益張主管指出，第二、三季為傳統淡季，但第二季應用於醫療照護領域產品，及美國客戶轉單產品，都維持穩定出貨，因此第二季營收淡季不淡。由於醫療照護領域產品係屬於高毛利項目，再加上轉單項目為大量計畫性生產銷售，且第二季生產已開始使用較低成本備貨原料，因此雖然面臨新台幣升值不利影響，毛利率仍維持上升趨勢。

益張主管指出，此次新冠肺炎疫情問題嚴重，看好未來醫療系統仍有擴大建置需求，將持續擴展醫療照護領域使用產品設備產能，同時為提升廠內生產存貨周轉效能，益張同步在規劃自動倉儲及產線物流整合系統，希望能再進一步提升營運效益。

展望下半年，醫療照護及運輸物流產品，國外客戶需求仍暢旺，雖然商店展示產品出貨下滑，但整體營運動能仍有機會維持上半年，同時大埔美土地廠房將有機會於下半年完成出售程序，所取回資金部分將用於償還銀行融資，可進一步降低管理及財務成本，整體營運效益仍維持正向看待。