必應7月營收大增5.3倍 寫今年新高

鉅亨網記者林薏茹 台北 2020年8月10號12點58分

必應創造 (6625-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收 9238 萬元，在台灣市場回穩、線上演出需求帶動下，營收較上月大增 5.3 倍，年增 45%，寫今年來新高；前 7 月累計營收 2.62 億元，年減 45.8%。必應看好，由於國內疫情控制得宜，許多演唱會將陸續展開，對下半年營運有信心。

必應表示，上半年全球展演市場受疫情影響，許多演出活動被迫延期、停辦，但相較亞洲其他地區至今仍受疫情衝擊，未能開放演出或限制活動人數，台灣因疫情控制得宜，下半年度各型態演出活動，得以在做好防疫措施情況下續辦。

必應創造深耕演唱會及各種商業活動策畫，今年在疫情爆發後，專注開發台灣市場及製作線上演出，看見更多產業契機，如五月天「突然好想見到你」線上演唱會、劉若英「陪你線上演唱會」等，皆獲外界好評，接下來將其他線上演出規畫。

展望下半年，必應創造參與的活動及演出包括《Since 5566》高雄巨蛋演唱會、2020 超犀利趴 11、蘇慧倫《生命之花》30 週年演唱會台北場、齊跡 2020 任賢齊演唱會台北站、田馥甄一一巡迴演唱會、鼓鼓呂思緯【聽到請回答 Connecting…】巡迴演唱會、2021 年台北最 HIGH 新年城 - 跨年晚會等，對下半年營運有信心。