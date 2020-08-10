面板價量齊揚 友達7月營收攀近10個月新高

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收，受惠大尺寸、中小尺寸面板出貨增加、價格回溫，單月營收達 228.97 億元、月增 5.97%、年增 3.89%，為近 10 個月新高，累計今年前 7 月營收達 1400.88 億元、年減 11.79%。

出貨方面，友達 7 月大尺寸面板包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等，出貨量逾 1117 萬片、月增 1.6%，中小尺寸面板出貨量約 1019 萬片、月增 5.3%。

展望第 3 季，友達預期，隨著工廠陸續復工、零售店面恢復營業，加上各國政府刺激經濟，推出貨幣寬鬆、紓困計畫，將有利消費市場回溫，估大尺寸面板可望價量齊揚，營運可望優於第 2 季。

友達總經理柯富仁也在 2020 SID 顯示週 (Display Week 2020) 線上展演講指出，雖然疫情仍在全球蔓延，但 5G、AI、創新顯示技術結合，將成為後疫情時代新常態，將持續布局 Mini/Micro LED，提供完整解決方案。

另一方面，中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW)、凌巨 (8105-TW) 今也公告 7 月營收，彩晶單月營收達 14.75 億元，月增 7.09%、年增 3.91%，累計前 7 月營收 85.48 億元，年減 4.42%；凌巨單月營收達 5.52 億元，月減 6.51%、年減 32.51%，累計今年前 7 月合併營收達 38.91 億元，年減 25.61%。