〈友達法說〉客戶庫存健康 下半年展望樂觀 估營運逐季好轉

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日舉辦線上法說，展望未來，董事長暨執行長彭双浪表示，各國逐步解封帶動消費市場回溫，加上客戶庫存水位健康、備貨積極，對第 3 季營運樂觀，可望再優於第 2 季，今年首季營運已落底，全年將逐季好轉。

彭双浪表示，今年上半年市場變化、營運挑戰大，但受惠宅經濟、遠距教學需求，IT 產品第 2 季動能強勁，友達也調整出貨比重，增加 IT、醫療用產品比重，降低電視，帶動第 2 季整體營收、營運改善。

展望第 3 季，彭双浪指出，工廠陸續復工、零售店面也恢復營業，加上各國政府刺激經濟，推貨幣寬鬆、紓困計畫，有利消費市場回溫，觀察中國 618、美國第 2 季購物節等銷售皆年增逾 3 成，顯示需求仍在，預期下半年 IT 產品需求仍將維持高檔，車載、電視也可望回溫。

彭双浪進一步指出，下游通路庫存水位相當健康，客戶皆希望彌補上半年衰退、備貨積極，第 3 季訂單能見度高，對下半年營運樂觀，估可優於上半年，同時密切關注二次疫情、美國總統大選、區域爭端等國際局勢變化。

友達估第 3 季大尺寸面板出貨將季增 6-8%，以美元計價產品平均單價 (ASP) 可望季增 5%，中小尺寸面板出貨量則將季減 3-4%，稼動率則維持第 2 季 9 成水準。