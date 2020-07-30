〈友達法說〉彭双浪：為晶電隆達新控股公司最大單一股東 將扮演重要角色

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日舉辦線上法說，法人關心，友達在 LED 廠晶電 (2448-TW) 與隆達 (3698-TW) 合作案中扮演的角色，董事長暨執行長彭双浪回應，台灣在 Mini/MicroLED 上有很好的發展利基，未來友達將是控股公司單一最大股東，將持續深化雙邊合作。

彭双浪表示，晶電、隆達在磊晶、LED 專利均是台灣領導廠商，看好未來在高階 Mini/MicroLED、三五族不可見光技術開發上，仍需大量投資，因此雙方整合結盟，共同面對未來顯示器、IoT 產品需求變化，讓未來資源應用更有效率。

彭双浪進一步指出，未來新控股公司成立後，友達仍將是該公司單一最大股東，過去與隆達在 Mini/MicroLED 合作關係，未來也將與新公司進一步密切合作，看好台灣上下游顯示產業鏈，將能在 Mini/MicroLED 領域中，發揮效率、掌握契機。

晶電、隆達 6 月宣布將透過換股方式共同成立投資控股公司，強化布局 Mini/MicroLED 技術，而泛友達 (2409-TW) 集團為隆達大股東，持股約 26.74%，未來在新控股公司持股雖將降到 5-7% 左右，但仍將成為控股公司董事成員，取得一席董事。

市場看好，友達除可強化與隆達合作外，也將加深與晶電的合作關係，進一步爭取蘋果訂單，分食 OLED 市場，而這也符合友達近年價值轉型、拓展產業生態系版圖布局方向。