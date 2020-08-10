〈台股盤後〉台積電、鴻海雙王力撐台股 12900點得而復失

台股今 (10) 日在台積電、鴻海雙王以及金融股帶動下，指數開低走高，盤中一度大漲逾百點，終場加權股價指數上漲 65.13 點或 0.51%，收在 12894 點，12900 點大關得而復失，成交量為 2149.3 億元。

觀察權值股走勢，鴻海周三 (12 日) 將召開法說，市場看好鴻海第 2 季獲利將大增，帶動今股價走強，盤中重回 80 元關卡，漲幅超過 2%，台積電也在盤上表現，但股王大立光走弱拖累大盤，一度跌破 4000 元整數關卡，跌幅接近 1%。

隨著全球環保綠能意識提升，包含台積電、國際大廠競相購買綠電，推升太陽能族群表現強勢，茂迪、聯合再生、達能、太極、碩禾、國碩皆亮燈漲停，元晶表現也不俗。

金融族群中，新光金盤中大漲 4% 以上，元大金、國泰金與富邦金也在買單敲進下，漲逾 1%，證券股中康和證、統一證、群益證表現也不俗，PCB 族群也受惠 ABF 載板需求不淡，南電、金像電漲逾 3%，欣興、志超、敬鵬也在盤上。

另外，受惠國際油價止跌回升，台塑四寶今表現不俗，其中，南亞漲逾 3%，航運類股中長榮、陽明亮燈漲停，裕民、四維航、華航、新興、萬海、長榮航也有 3% 漲幅。

盤面弱勢族群仍集中化學生技醫療股，亞諾法跌逾 8%，中化生、國光生、ABC-KY 跌幅都超過 3%，以類股來看，包含水泥、貿易百貨、觀光、電機機械等類股都在盤下震盪。

法人指出，近期多頭資金行情持續帶動台股維持高檔，顯示多頭趨勢不變，但仍短線個股輪動快速，加上疫情、美中貿易風險等大環境因素，仍將牽動台股後續走勢，也需留意個股出現漲多獲利了解賣壓。