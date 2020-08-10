〈台股盤前〉萬三關卡前轉跌壓力重 震盪整理恐加劇

台股上周創高後陷入高檔震盪，周漲 164.07 點，周線連 8 紅，法人表示，雖然外資 6 月認錯回補，但 7 月開始轉賣，下半年仍賣超台股 275 億元，形成龐大賣壓，但內資不斷力挺加持，但國際情勢持續陷入僵局，指數 13000 點關卡前震盪加劇。

市場消息方面，面板市場回溫，主流大尺寸面板本季價量齊揚，面板雙虎友達、群創啟動員工調薪與發獎金作業，象徵兩大廠看好面板市況走出谷底，法人看好，雙虎此時調薪、發獎金，有助凝聚員工向心力、努力衝績效，對公司本季獲利挹注大。

蘋果等國際大廠領頭衝刺綠電，並要求供應鏈加入由「再生能源倡議組織」發起的「RE100」計畫，在 2050 年前達到全數使用再生能源的目標。其中，蘋果主要供應商台積電也簽下全球最大、長達 20 年的 920MW 綠電購買合約，可望藉此再推升茂迪、聯再能、元晶等國內太陽能廠營運谷底翻揚。

保德信國際人壽百分百股權出售案倒數計時。消息人士透露，隨著第一金控縮手、台新金控加價 10 億元，保德信美國總部正就出價價差不到 10 億元的聯邦銀行與台新金進行遴選；聯邦銀行出價較高，台新則擁有金控優勢。

法人表示，資金推動台股多頭行情，盤面輪動轉佳，多頭趨勢未變，不過外在大環境因素，可能牽動市場變化，須留意疫苗蔓延及美中貿易風險，並留意漲多震盪。