聯德- KY 7月營收創歷年同期新高 前7月轉正成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2020年8月10號10點58分

沖壓件廠聯德 - KY(4912-TW) 進入下半年出貨旺季，受惠汽車、運動器材組裝營收增加，7 月營收突破 5 億元，創今年新高，也是歷年同期新高，月增 31.33%，年增 45.22%，而目前依在手訂單來看，聯德 - KY 下半年營收將逐季攀高。

也因 7 月營收大增，聯德 - KY 今年前 7 月營收較去年同期轉為正成長，今年前 7 月營收 25.06 億元，年增 3.33%。

聯德 - KY 第二季稅後純益 9700 萬元，季增 1.7 倍，年增 1.62 倍，每股純益為 2 元，上半年稅後純益 1.37 億元，年增 71.34%，每股純益為 2.83 元。

就下半年營運走勢來看，聯德 - KY 繼 2018 年取得美系手機系列機構件訂單後，正積極搶攻韓系大廠手機、白色家電訂單，預計第四季可見明顯成效，在新增訂單推升下，今年營收將逐季攀高，第四季可望進入全年高峰。

聯德 - KY 目前除中國江蘇昆山廠，另有台灣平鎮及八德廠、泰國、捷克及新設的菲律賓廠，其中菲律賓新廠生產的散熱模組已開始出貨，聯德 - KY 生產的金屬沖壓製程產品，主要應用在資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，由於 5G 通訊手機需要更高散熱效率，推升沖壓散熱組件產品出貨成長動能。

就聯德 - KY 現有產品應用上，有 4 成為散熱應用產品，除提高產品附加價值之外，獲今年新款手機導入產品後，散熱應用營收可望攀升至 5 成；至於聯德 - KY 生產線分布上，目前在中國大陸生產占 3 成產值，預計此比重將維持，以避開地緣政治引發的營運不確定性。