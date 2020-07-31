沖壓件廠發債籌資案不斷 聯德-KY完成募集 佳穎也送件

今年以來沖壓件廠市場籌資案一波接一波，聯德 - KY (4912-TW) 擬發行 7 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，為今年以來首件金屬沖壓件廠市場籌資案，今 (31) 日完成募集，另一間沖壓件廠佳穎 (3310-TW) 也送件，擬發債籌資 6 億元。

聯德 - KY 擬發行 CB 籌資 7 億元，主辦券商為群益金鼎證券 (6005-TW)，轉換價為 94.8 元，轉換溢價率為 102.09%。聯德 - KY 的 CB 將於 8 月 4 日掛牌交易。

另一間廠商佳穎，是台股少數跨足營建業務的沖壓件廠，佳穎已向金管會送件擬發行有擔保可轉換公司債籌資 6 億元，主辦券商為富邦證券。

聯德 - KY 除在中國江蘇昆山設廠之外，另有台灣、泰國、捷克及新設的菲律賓廠；聯德 - KY 生產金屬沖壓製程產品，主要應用在資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，由於 5G 通訊手機需要更高散熱效率，推升沖壓散熱組件產品出貨成長的動能。

聯德 - KY 在 2018 年切入美系運動器材客戶，出貨機構件組裝業務，今年上半年因新冠疫情造全球封城，經濟活動停擺，健身房被迫關閉，民眾只好在家自主訓練，也使今年上半年在台組裝出貨的產品出貨量，略優於公司預期，公司並在桃園八德另租用廠房設立生產線。預期下半年出貨再增溫。

聯德 - KY 發行的 CB 籌資案順利完成募集，將成今年首檔掛牌交易的金屬沖壓件度籌資案，其他沖壓件廠如和勤精機 (1586-TW) 已送件辦理發債市場籌資、安力 - KY(5223-TW) 也規劃展開上櫃以來首次籌資，兩者都積極投資彰化與浙江平湖等新廠，並開發多元應用分散風險，衝刺營收成長。