聯德-KY擬發7億元CB籌資今生效 最快6月底完成募集

聯德 - KY (4912-TW) 董事會通過擬發行 7 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，為 2020 年以來首件金屬沖壓件廠市場籌資案，籌資案今 (27) 日獲金管會申報生效，依程序最快 6 月底可完成募集，主辦券商為群益金鼎證券 (6005-TW)。

在新冠肺炎疫情全球擴散同時，聯德 - KY 生產銷售歐美的室內健身產品，出貨也優於預期，今年 4 月營收 4.36 億元，創 2020 年來新高，月增 25.33%，年增 30.61%，依手中訂單預估，5、 6 月營收都將維持此水準，第二季營收可望較首季成長 5 成，年增 3 成。

目前聯德 - KY 除中國江蘇昆山廠，另有台灣、泰國、捷克及新設置的菲律賓廠，聯德 - KY 生產金屬沖壓製程產品，主要應用在資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，比重約 35%，由於 5G 通訊手機需要更高的散熱效率，因此推升沖壓散熱組件產品出貨成長。

聯德 - KY 今年第一季營收 8.77 億元，毛利率 25.2%，年增 5.65 個百分點，稅後純益 3958 萬元，每股純益 0.83 元。

聯德 - KY 今年除開始出貨給國際航太業者，至於台灣電動機車電池模組與車架也開始出貨，這些新客戶新產品今年將陸續發酵，營收貢獻也逐步展開。法人估，聯德 - KY 在菲律賓等海外布局逐步完成，同時新產能到位，在手機、散熱與伺服器滑軌等新客戶、新訂單增加下，今年營收將較去年成長。