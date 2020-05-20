聯德-KY送件擬發行7億元CB籌資 今年來首件沖壓件廠籌資案

聯德 - KY (4912-TW) 擬發行 7 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，為今年以來首件金屬沖壓件廠市場籌資案，聯德 - KY 已就此市場籌資案向金管會提出申請。

儘管疫情擴散，聯德 - KY 在台灣生產銷售歐美的室內健身產品，出貨也優於預期，聯德 - KY 在 4 月營收 4.36 億元，創今年來新高，月增 25.33%，年增 30.61%，估 5、 6 月營收都將維持此水準，第二季營收可望較首季成長 5 成，年增 3 成。

目前，聯德除中國江蘇昆山廠，另有台灣、泰國、捷克及新設置的菲律賓廠，聯德 - KY 生產金屬沖壓製程產品，主要應用在資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，比重約 35%，由於 5G 通訊手機需要更高的散熱效率，因此推升沖壓散熱組件產品出貨成長。

聯德 - KY 在手機散熱產品製程上，將銅管製程推向散熱板及加工難度高的不銹鋼管，今年因應客戶需要，將全力生產出貨。

聯德 - KY 去年營收 49.93 億元，年減 17.37%，今年除開始出貨給國際航太業者，至於台灣電動機車電池模組與車架也開始出貨，這些新客戶新產品今年將陸續發酵，營收貢獻也逐步展開。

法人估，聯德 - KY 在菲律賓等海外布局逐步完成，同時新產能到位，在手機、散熱與伺服器滑軌等新客戶、新訂單增加下，今年營收將較去年成長。