華南永昌證董事名單出爐 前證期局長李啟賢出任董座

華南金 (2880-TW) 子公司華南永昌證券今 (15) 日進行董事改選，包括證基會董座李啟賢、三商美邦人壽前總座楊棋材與富邦證前董座許仁壽全都入列，董事長敲定由李啟賢出線，相關人事將報請金管會核准後生效。

華南永昌證券 3 月因發行認售權證但碰上台股大跌在避險不及的情況下，單月大虧 47 億元，拖累母公司華南金獲利敬陪末座，儘管證券總座陳錦峰為此扛責去職，但仍無法平息外界抨擊，財政部允諾向上究責，前董座鄭永春、副董許元禎也雙雙中箭落馬。

據財金部會調查結果，認為華南永昌證券在風控、內控與稽核幾乎全面失靈，才會出現單月慘賠 47 億元的離譜事件，財政部除了拔除董、總等高層職務外，更要求董事會全面改選，要求由專業經理人入主董事會，強化董事職能。

華南永昌證券今天進行董事改組，從剛出爐的新任董事名單來看，包括證基會董事長李啟賢、富邦證前董事長許仁壽、三商壽前總經理楊棋材等全都入列董事。

其中由公股推派的李啟賢除為現任證基會董座外，過去也曾任金管會證期局局長、證交所與櫃買中心總經理，是證券市場的資深老將，符合財政部當初開出專業、資深的董座人選條件。

許仁壽則曾擔任過證交所總經理、證券投資人及期貨交易保護中心總經理、台銀證與富邦證董事長、中華郵政董事長，同樣是金融資歷深厚的專業經理人。

另外，楊棋材曾任職於開發金、第一金等金控任職，後來轉戰三商壽長達 13 年之久，負責財務與投資等業務。