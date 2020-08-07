國壽置地廣場桃園開幕 下一站前進台中 將續加碼不動產投資

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽打造複合式商城「置地廣場桃園」今 (7) 日開幕，此開發案結合商城、新光影城、橫濱八景島水族館、和旗下 COZZI 和逸飯店，國壽總經理劉上旗表示，國泰置地廣場將搶攻六都，現已插旗北市信義區、台南和桃園，下一站將前進台中。至於國壽的其他不動產策略，未來全台只要有符合內部報酬率 3% 以上標的，國壽都會考慮繼續投資。

劉上旗表示，國泰從 2012 年開始在高鐵沿線交通樞紐包括：桃園青埔、台中烏日建構具有時代感的商業設施，在取得高鐵桃園專區後，與桃園市政府從設計、開發計畫、到今天商城開幕，一起經過多年長跑，終於在今天開花結果。桃園置地廣場面積達 6 萬 6 千坪，約當 30 個足球場，是台灣最大商業用地，古人說十年磨一劍，十年前大家對高鐵沿線沒有共識與想法定位時，國壽已有前瞻眼光與思維，而此幕後推手就是國泰金董事長蔡宏圖之子、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰。

劉上旗表示，國壽擁有桃園置地 50 年的地上權，投資金額達 200 億元，目前物流與複合式商場的投報率都高於商辦大樓，以今天開幕的置地廣場桃園來說，預期投報率 4% 比商辦 2.5-3% 高。

「置地廣場」是國泰人壽旗下複合式商用不動產品牌，目前已插旗台北信義、桃園青埔、台南三地，劉上旗表示，國泰置地廣場將搶攻六都，下一站是選址位在台灣大道、文心路何厝站附近的「台中置地」，目前已完成整地，預計三、四年內可開發完成，依法規最慢五年內必須開發完畢。

目前國壽總資產 7 兆多元，不動產占 7%、約 5000 億元，不動產配置中，商辦占比 52%、飯店 19%、物流 15%、住宅 2%。劉上旗表示，國壽在不動產投資還有可加碼空間，未來全台只要有符合內部報酬率 3% 以上標的，都會考慮繼續投資；只是不會像過去過度集中商辦，占比大致維持在五成左右，未來會更多元配置。

此外，與國壽合作 19 年的台南大億麗緻 6 月熄燈，後續將由誰接手備受矚目，劉上旗表示，有很多買家來接觸，包括國際大型飯店集團到國內本土飯店都有，依舊優先考量飯店業，希望也是五星級以上。