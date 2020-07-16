土銀國泰1號小股東砲火不斷 國壽四大聲明澄清無違法

2006 年成立的土銀國泰 1 號不動產投資基金（REITs）受益人大會將於 29 日召開，近日小股東砲火不斷，媒體報導國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽違法持有國泰 1 號 REITs 及對外收取表決票等，對此，國壽表示，均與事實不符，恐有誤導大眾之虞，特別提出四大聲明澄清。

一、土銀國泰 1 號 REITs 由土地銀行受託管理

查土銀國泰 1 號 REITs 成立日期為民國 94 年 9 月 23 日，受託機構為土地銀行，不動產管理機構為國泰建築經理股份有限公司，相關不動產所有權均已登記予土地銀行，並由土地銀行受託管理，國壽僅為單純的受益人，並無產權及主導租約權。

二、國壽持有土銀國泰 1 號 REITs 部位均符合相關法令規定

國壽於初始投資時，主管機關尚無投資上限規範，直至 96 年 1 月明訂保險業投資上限不得超過該檔不動產投資信託基金已發行總額的 10% 後，該公司即未再投資 (最後購買日 95 年 12 月)。

但因國壽於 104 年 7 月概括承受國寶人壽的資產，才致持有部位有所增加，並不屬投資因素。

國壽經由每季報告檢視均未逾投資限額，且因土銀國泰 1 號 REITs 目前市值未達淨值，如以市值出售，將有負所有保戶之付託。

三、國壽未曾參與土銀國泰 1 號 REITs 營運，亦未向他人收取表決票

因國壽投資的土銀國泰 1 號 REITs 並非股權，而只是信託受益權，故該公司是依持有的受益權單位分配收益，持有比例多寡與基金營運全然無關，亦不能派任董監事。因此，國壽無從參與土銀國泰 1 號 REITs 的營運，亦無對外向他人收取表決票的必要。

國壽強調，惟瞭解，已有人假冒國泰集團名義贈送禮券等紀念品收取表決票，實已侵害國泰集團形象及違反相關法令。

四、國壽與其他受益人同樣關心土銀國泰 1 號 REITs 績效

國壽身為土銀國泰 1 號 REITs 受益人，與其他受益人同樣關心其經營績效。據該公司掌握，土銀國泰 1 號 REITs 近三年股利率平均約 2.96%，優於同業平均約 2.77%。且其信託費率約 0.17%，亦低於國內不動產投資信託基金信託費率的平均 (約 0.24%)。