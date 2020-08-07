希華上半年純益年增18% 每股賺0.55元 看好Q3再成長

希華晶體 (2484-TW) 今 (7) 日召開董事會，通過最新財報及除息時程，希華上半年稅後純益 8780 萬元，年增 18.16%，每股純益 0.55 元；同時，去年現金股利每股 0.95 元，將於 8 月 28 日除息交易。

頻率元件廠近期包括加高 (8182-TW) 除息 1 元、晶技 (3042-TW) 除息 2.5 元，以及台嘉碩 (3221-TW) 除息 0.2 元，都已完成除息，希華為頻率元件最後一家除息的業者。

而希華今天公布最新財報，第二季營收 6.32 億元，毛利率 22.05%，季增 0.43 個百分點，年增 0.85 個百分點，稅後純益為 5028 萬元，季增 34.02%，年增 16.84%，單季每股純益 0.32 元；上半年營收 11.6 億元，毛利率為 21.85%，年增 1.62 個百分點，稅後純益 8780 萬元，年增 18.16%，每股純益 0.55 元

希華晶體建置台灣南科廠新產線，5 月中積極導入設備，新產能已在 7 月順利開出，投資生產的 32.768k kHz 晶體 (tuning fork) 產品將瞄準利基市場，加上原有產品市場需求強勁，估第三季希華整體營收將較第二季成長 8-10%。