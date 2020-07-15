〈國壽投資印尼踩雷〉Q2已認損 是否增資Mayapada尚在討論 

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽參股的印尼 Mayapada 銀行驚傳遭詐貸，且國壽因為身為 Mayapada 銀行大股東，被牽連要求增資，國壽對此表示，已於第二季底認列損失，至於是否增加持股比重，內部尚在討論。

國壽對 Mayapada 銀行目前持股為 37.33%，根據外電報導，國壽將增資 Mayapada 銀行，把持股增至 51%，但今天媒體報導指出，是 Mayapada 銀行爆發詐貸案，為填補財務缺口，印尼政府要求該銀行必須增資，而 Mayapada 銀行大股東是國泰人壽，因此連帶有增資問題。

對於此案，國壽表示，據印尼當地新聞報導，Mayapada 銀行客戶 Benny 因涉嫌掏空印尼國營保險公司及印尼軍公警社保基金，已遭印尼檢察機關以貪污、洗錢等罪名起訴，尚未定讞。Benny 在印尼當地與多家銀行有授信往來，Mayapada 僅為其中之一，據國壽掌握，Mayapada 與 Benny 擔任負責人的公司授信往來正常，皆有土地擔保。

另外，印尼主管機關 OJK 於 2019 年對 Mayapada 金檢時亦發現有授信缺失，加以疫情對該行業務造成影響，存款亦有流失現象，才因此被要求增資。不過據國壽瞭解，Mayapada 已採取應變措施，包括向同業拆借存款，近期存款已有回穩跡象，國壽將持續密切監督後續發展。

國壽強調，Mayapada 銀行每年均有獲利，自 2015 參股以來至 2019 年間，國壽累積已認列權益法投資收益約新台幣 16.4 億元，並沒有所謂前期評估失當的問題。

不過此次綜合考量 Benny 案司法判決結果可能影響其還款能力、未來疫情發展對其他放款品質的潛在影響、金檢缺失等種種因素，國壽已於第二季底適當估計可能損失並認列權益法投資損益，損失數待會計師查核中。

至於國壽是否增資 Mayapada 銀行，國壽表示，目前持有 37.33% 股權，低於控制股東 Tahir 家族，依 Mayapada 銀行公告， Tahir 已存入 4.5 兆印尼盾 (約新台幣 99 億) 做為該行增資準備。有關報載國壽擬增持股權一事，國壽內部尚在討論，如有相關股權規劃，依法需取得董事會及金管會等主管機關相關核准，國壽也呼籲投資人要慎思明辨以該公司公告訊息為準。