逾3小時長談無重大進展 白宮、民主黨談判瀕臨崩潰邊緣

白宮和民主黨關於抗疫紓困計畫的談判週四 (6 日) 晚間結束，雙方在最大的分歧點上未能取得突破，這使談判陷入崩潰的邊緣。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週四會談了 3 個多小時，梅努欽表示，雖然很多議題已接近達成妥協，但「在某種些重大問題上仍然相距甚遠」。

據梅努欽與白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 的說法，關於刺激法案的規模、個人補助，包括對各州和地方政府的援助上，雙方仍然存在分歧。

梅努欽透露，雙方都願意繼續進行談判，但如果明天最終的結論，認為在重大問題上沒有妥協的可能，那麼川普總統會透過行政命令提供一些援助。

佩洛西表示，這次會議「意義重大」，共和黨未能重視美國面臨的經濟災難的嚴重性。舒默也指責白宫不願意妥協。

目前還不確定明天是否繼續展開談判。梅多斯及梅努欽表示，他們將致電佩洛西和舒默，以確定繼續會談是否有意義。舒默則明確表示，願意繼續對話。

民主黨曾提出一項 3.5 兆美元的刺激計畫，並在 5 月份時獲眾議院通過，但共和黨上週所提出的方案，規模為 1 兆美元。此外，雙方對每週 600 美元的失業救濟金發放，也有不同意見。