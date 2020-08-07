安力-KY 7月營收突破2億元創新高 全年EPS挑戰5元

沖壓件廠安力 - KY(5223-TW) 受惠蘋果及非蘋陣營 NB 需求，第 2 季營收以 5.56 億元創新高，中止連 4 季衰退，今 (7) 日公布 7 月營收則達 2.03 億元，年增 5 成，創單月新高。

安力 - KY 今年上半年出貨美系筆電客戶舊機種，7 月則是新舊機種一併大量拉貨，單月營收衝上 2.03 億元，月增 13.93%，年增 52.14%，今年前 7 月營收 10.15 億元，年增 30.8%。

安力 - KY 日前公布 4、5 月自結，稅後賺 6700 萬元，年增達 5.77 倍，每股純益為 1.56 元；前 5 月稅後純益 7500 萬元，年增率 1.77 倍，每股純益為 1.76 元。安力 -KY 的 6 月獲利可望維持 5 月水準，上半年每股純益估達 2.4 元，公司將於 10 日公布財報，預估 2020 年全年每股純益將向上挑戰 5 元。

安力 - KY 目前訂單以 NB 相關應用為主，客戶涵蓋台達電 (2308-TW)、蘋果等，訂單能見度達第 3 季，估營收將逐季成長，且近期開發家用娛樂新客戶應用，公司期待能在第三季起取得更高市占率及出貨量。

安力 - KY 積極進行市場多元布局，鎖定中國內需市場，切入包含民生、5G 光纖、伺服器、電動車等領域，繼重慶廠擴廠後，浙江新廠已投入興建中，預計 2022 年完工。

在已完工的部分，安力 - KY 2019 年底完成重慶二期廠房建設，增加粉體塗裝生產缐，董事長許振焜表示，產線完成將迎接中國內需汽車零組件市場需求。

安力 - KY 今年第一季財報稅後純益 852 萬元，季減 80%，年減 54.6%，每股純益為 0.2 元；去年每股純益 3.57 元，每股擬配發 1.2 元現金股利；下半年也將辦理市場籌資案，目前公司尚未敲定以發行 CB 或辦理現金增資方式辦理。