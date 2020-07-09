安力-KY第二季營收5.56億元年增7成 Q3訂單明朗度高

安力 - KY(5223-TW) 受惠蘋果及非蘋陣營 NB 需求，第 2 季營收成長動能強勁，今 (9) 日公布 6 月營收 1.78 億元，月減 1.11 %，年增 68.69 %，推升第二季營收以 5.56 億元創新高，季增 1.16 倍，年增 70.82%，中止連 4 季的衰退，進入第三季仍有 NB 應用之外的產品開發中，有助營收再成長。

安力第二季營收 5.56 億元，季增 1.16 倍，年增 70.82%，上半年營收為 8.12 億元，年增 26.36%。

安力日前公布 4、5 月自結稅後賺 6700 萬元，年增達 5.77 倍，每股純益為 1.56 元；累計前 5 月稅後純益 7500 萬元，年增率 1.77 倍，每股純益為 1.76 元。

安力 6 月獲利可望維持 5 月水準，上半年每股純益估計達 2.4 元。

安力目前訂單以 NB 相關應用為主，客戶涵蓋台達電 (2308-TW)、蘋果，訂單能見度達第 3 季，估營收將逐季成長，且近期開發家用娛樂新客戶應用，公司期待能在第三季起取得更高市占率及出貨量。

安力積極進行市場多元布局，鎖定中國內需市場，切入包含民生、5G 光纖、伺服器、電動車等領域，繼重慶廠擴廠後，浙江新廠已投入興建中，預計 2022 年完工。

已完工的部分，安力 2019 年底完成重慶二期廠房建設，增加粉體塗裝生產缐，董事長許振焜表示，產線完成將迎接中國內需汽車零組件市場需求。

安力今年第一季財報稅後純益 852 萬元，季減 80%，年減 54.6%，每股純益為 0.2 元。去年每股純益 3.57 元，每股擬配發 1.2 元現金股利。