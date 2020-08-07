盤前財經大事搶先讀2020年08月07日

今日操盤前瞻

中國 7 月進出口統計

美國 7 月失業率

法說會：華南金、原相、中美晶

除權息：第一金、金可 - KY、連鋐

路透：美國首度對台出售 4 架無人偵察機 價值 176 億元

路透獨家報導，美國正和台灣商議，將首度出售至少四架大型先進無人機給台灣，可能再度升高美國和中國之間的緊張關係。閱讀全文...

美中貿易戰 + 疫情夾擊 國銀對中國曝險創歷史新低

受美中貿易戰及疫情接連影響，台資銀行在中國發展轉趨謹慎，也使曝險金額愈來愈低，金管會昨 (6) 日統計，截至今 (2020) 年第 2 季止，國銀對中國曝險金額降至新台幣 1 兆 5674 億元，占淨值比也連 8 季下降、降至 40.9%，再創歷史新低。閱讀全文...

〈台塑四寶業績發表〉營運築底回溫態勢確立 Q3 將優於 Q2

台塑四寶昨 (6) 日公布 7 月營收，月增 4.5%，為連續 2 個月成長，對於本季展望，台塑、南亞、台化均維持上季看法，看好營收表現將優於第 2 季，營運築底回溫態勢確立。閱讀全文...

日政策催出 Chromebook 新動能 聯陽訂單看到 Q4

受惠在家學習商機，Chromebook 也成為市場新寵兒，嵌入式控制晶片廠聯陽 (3014-TW) 吃下近半市場，成主要受惠廠商，據悉，Chromebook 除美、台標案強勁外，日本政府考量疫情，打算提前至明年替每名全國中小學生配備一台，各代工廠將趕在年底至明年出貨，聯陽營收動能可望逐季加溫，本季營收將創新高，第四季也已看到客戶訂單。閱讀全文...

中美晶入股宏捷科成最大股東 瞄準氮化鎵商機

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 與砷化鎵代工廠宏捷科 (8086-TW) ，今 (6) 日共同宣布，中美晶將認購宏捷科發行私募普通股 4500 萬股，每股價格 77.7 元，將取得宏捷科 22.53% 持股，成最大股東，宏捷科也將因此取得 34.965 億元資金，雙方將攜手加速開發氮化鎵 (GaN) 產品。閱讀全文...