筆電需求帶動安力獲利 前五月純益年增1.77倍 EPS 1.76元

安力 - KY(5223-TW) 受惠遠距工作帶動筆電需求，第 2 季營收成長動能強勁，今 (7) 日公布 4、5 月自結稅後賺 6700 萬元，年增達 5.77 倍，每股純益為 1.56 元；累計前 5 月稅後純益 7500 萬元，年增率 1.77 倍，每股純益為 1.76 元。

安力尚未發布 2020 年 6 月營收數字，但依第二季接單狀況估算，6 月營收估達 1.77 億元，獲利則可望維持 5 月水準，第 2 季營收將衝高達 5.5 億元，改寫歷史新高，中止營收連 4 季衰退。

安力今年前 5 月營收 6.34 億元，年增 18.02%，目前訂單以 NB 相關為主，客戶涵蓋台達電 (2308-TW)、蘋果，訂單能見度可達第 3 季，估營收將逐季成長。

安力積極進行市場多元布局，鎖定中國內需市場，切入包含民生、5G 光纖、伺服器、電動車等領域，繼重慶廠擴廠後，浙江新廠已投入興建中，預計 2022 年完工。

在已完工的部分，安力 2019 年底完成重慶二期廠房建設，增加粉體塗裝生產缐，董事長許振焜表示，粉體塗裝生產線完成，將迎接中國內需汽車零組件市場需求。

安力今年第一季稅後純益 852 萬元，季減 80%，年減 54.6%，每股純益為 0.2 元。去年每股純益 3.57 元，每股擬配發 1.2 元現金股利。