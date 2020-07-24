安力-KY擬辦理IPO以來首次市場籌資案 最快8月中送件

安力 - KY(5223-TW) 受惠蘋果及非蘋陣營 NB 需求，第 2 季營收成長動能強勁，推升第二季營收以 5.56 億元創新高，季增 1.16 倍，年增 70.82%，中止連 4 季衰退，安力將在半年報出爐後送件辦理掛牌以來首度的市場籌資。

安力籌資案，將成今年以來繼聯德 - KY(4912-TW)、和勤精機 (1586-TW) 送件後的另一沖壓件廠籌資案。

安力積極進行市場多元布局，鎖定中國內需市場，切入包含民生、5G 光纖、伺服器、電動車等領域，繼重慶廠擴廠後，浙江湖州新廠已投入興建中，預計 2022 年完工，籌資目的是為支應新廠建廠所需。

安力今年第二季營收 5.56 億元，季增 1.16 倍，年增 70.82%，上半年營收為 8.12 億元，年增 26.36%；安力在進入第三季後仍有 NB 應用外的產品開發中，有助營收再成長。

安力 4、5 月稅後賺 6700 萬元，年增 5.77 倍，每股純益為 1.56 元；累計前 5 月稅後純益 7500 萬元，年增 1.77 倍，每股純益為 1.76 元。安力 6 月獲利可望維持 5 月水準，上半年每股純益估達 2.4 元。

安力目前訂單以 NB 相關應用為主，客戶涵蓋台達電 (2308-TW)、蘋果，訂單能見度達第 3 季，估營收將逐季成長，且近期開發家用娛樂新客戶應用，公司期待能在第三季起取得更高市占率及出貨量。

安力 2019 年底完成重慶二期廠房建設，增加粉體塗裝生產缐，該廠產線完成後正式迎接中國內需汽車零組件市場需求。

安力今年每股將配發約 1.2 元現金股利，今 (24) 日安力公告將於 8 月 11 日除息交易。