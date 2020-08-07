〈能源盤後〉燃料需求前景多空交錯 原油4日漲勢止步

週四 (6 日) 交易，原油期貨價格震盪收低，中斷連續 4 日的漲勢，係因多空頭在美國初次請領失業救濟金人數意外下降以及市場對燃料需求疲軟的擔憂中拉鋸。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 24 美分或近 0.6%，收每桶 41.95 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 8 美分或 0.2%，收每桶 45.09 美元。

勞工部週四公布，初次請領失業救濟人數 3 週來首見下降，自 144 萬人下降至 119 萬人，為 6 月初以來最大單週下降人數。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 在報告中指出，「美國經濟似乎再次朝著正確的方向發展，這對原油需求的預期來說應該會有正面效用，且應該只有在新冠肺炎新增確診人數持續下降、死亡人數達頂峰的情形下，失業救濟金請領人數才可能廣泛下降。」

與此同時，美媒報導，沙特阿美公司週四將對歐洲和亞洲的官方售價 (OSP) 定在每桶高於阿曼 / 杜拜均價 90 美分的水準，自 8 月下降 30 美分。瑞穗證券美國能源交易總監 Robert Yawger 表示，這樣降價的程度令貿易商鬆了一口氣，因為他們本來擔心沙國進一步降價以擴大市場份額，並懲罰不遵守 OPEC + 減產規範的國家，例如奈及利亞、安哥拉和伊拉克等國。

「沙國的 OSP 受到抑制是市場多頭的勝利。」

WTI 和 Brent 原油週三突破了長期交易區間，兩者均收創 3 月初以來最高收盤價。

ING 大宗商品策略部門主管 Warren Patterson 表示，市場對國會和白宮將同意新一波新冠病毒財政刺激措施的期待越來越高，原油庫存下降，美元下跌至 2 年低點附近，這些因素顯然推動了石油漲勢。

但他說，石油產品庫存上升的消息可能會挫傷原油價格進一步上漲的前景。EIA 公布，在截至 7 月 31 日的一週中，美國原油庫存下降 740 萬桶、汽油庫存增加 41.9 萬桶、蒸餾油庫存增加 160 萬桶。

Patterson 指出蒸餾油庫存較去年同期多了 4200 萬桶，且與此同時，當週整體產品的隱含需求下降了 118 萬桶。「由於需求已經停滯且產品庫存增加，現在很難對原油市場抱持過度的建設性。」

其他能源商品

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.6 美分或 1.2% ，收每百萬 Btu 2.165 美元。

EIA 公布，上週 (7/31 止) 天然氣庫存增加 330 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期當週天然氣庫存增加 270 億立方英呎。