〈能源盤後〉美原油庫存大降 原油登上5個月高點

週三 (5 日) 交易，原油期貨價格上漲，雖然脫離盤中高點，但仍創 5 個月最高收盤價，係因 EIA 數據證實上週原油庫存量大量下降，但同時汽油庫存意外增加則削弱了市場對需求回升的預期。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 49 美分或近 1.2%，收每桶 42.19 美元，EIA 報告公布後盤中高點曾達 43.52 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 74 美分或 1.7%，收每桶 45.17 美元。

兩種基準原油期貨的週三收盤價均為 3 月 6 日以來最高點。

EIA 公布，在截至 7 月 31 日的一週中，美國原油庫存下降 740 萬桶、汽油庫存增加 41.9 萬桶、蒸餾油庫存增加 160 萬桶。

ClipperData 商品研究總監 Matt Smith 表示，「儘管需求低迷之際，煉油活動持續疲軟，但石油庫存仍出現大量下降，即便進口量有所反彈上升。在海上進口量低迷且出口持續強勁下，上週石油庫存的下降全來自美國墨西哥灣沿岸，因當地庫存下降了 740 萬桶。」

與此同時，汽油和蒸餾油庫存上升，「隱含需求持續漂浮在去年同期的水準。」

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 410 萬桶、汽油庫存下降 130 萬桶、蒸餾油庫存上升 10 萬桶。

根據消息，API 週二晚間公布，美國上週原油庫存下降 860 萬桶、汽油庫存下降 170 萬桶、蒸餾油庫存上升 380 萬桶。

一些市場觀察家警告，原油上漲反映出來的樂觀預期可能為時過早。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 在報告中提到，「雖然市場已開始不那麼擔心新冠疫情造成需求疲弱，但我們相信，市場參與者和原油價格本身呈現的樂觀情緒可能太高了。OPEC 增產的決議太早了，需求仍然相當疲弱的事實可能會抑制油價進一步上漲。」

在供應方面，OPEC + 允諾自 5 月起每日減產 970 萬桶，但自本月起減產規模縮降至 770 萬桶 / 日，且協議將運行至年底。但先前未完全遵循減產協議的國家應該要進一步縮減產量，意味著 8 月起產量將增加約 150 萬桶，儘管懷疑論者質疑那些先前沒完全配合減產的國家未來恐怕也不會完全遵守。

原油上漲之際，美股也同步紮實走高。

其他能源商品

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.2 美分或 0.1% ，收每百萬 Btu 2.191 美元。

天然氣在經歷前一日強勁大漲後略作休息，因天氣預報氣溫較預期溫暖，加上生產趨緊，本月迄今天然氣漲幅已經超過 20%。