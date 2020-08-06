漢來美食Q2獲利季增逾50% 拚下半年補回上半年不足

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (6) 日公布第二季財報，單季稅後純益 3759 萬元，年減 36%，每股純益 1.01 元，已較上季大幅成長 58%，漢來美食表示，第３季連續開新店、舊店改裝完成投入營運，且新加入的電商產品買氣升溫，加上政府振興三倍券助攻，下半年有望補回上半年不足的業績。

漢來美食第二季合併營收 6.07 億元，年減 30%，營業毛利 2.28 億元，年減 39.3%，毛利率 37.58%，年減 5.72 個百分點，營業虧損 5321 萬元，營業利益率 - 8.77%，不過，由於認列業外收益約 8100 萬元，維持獲利表現，稅後純益 3759 萬元，每股純益 1.01 元。

漢來美食上半年稅後純益 6121 萬元，年減 60.9%，每股純益 1.65 元。

漢來美食說明，業外主要來自政府的紓困補助收入、海外授權金和理財投資收益等支撐，使第２季較上季獲利成長。

漢來美食今也同步公告 7 月營收為 3.13 億元，月增 16.7%、年增 0.7%，創 2 月以來高點，漢來美食強調，從今年營收谷底的 4 月，逐月以 97%、19%、17% 成長速度攀升，已追平去年同期營收，其中，旗下最大品牌漢來海港餐廳全台 7 家分店已恢復訂位盛況，假日更是一位難求，樂觀預期 8 月整體營收仍有望以兩位數的月增速度成長。

漢來美食總經理林淑婷表示，年初時受疫情影響展延的喜宴，已將第四季好日子填滿，而 7 月一口氣開出 3 家餐廳，包括安那居個人雞湯、上海湯包高雄夢時代分店和世貿名人坊，開幕以來營運狀況理想，營收均超出目標，上半年落後的業績可望在下半年衝刺下達標，對第 3 季和餐飲業的年底旺季樂觀看待。